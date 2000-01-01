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Терминал Элегант Pro

(Lcdm1000 от 15000, Lcdm2000 от 27000, Ecdm100 от 16000)

Терминал ОСМП с диспенсером (Lcdm1000 от 20000, Lcdm2000 от 32000)

Моноблок М-1 Сенсорный+Cashcode (27000), Консольный (22500)

Терминал ОСМП + NV200 SmartPayout (35000), Bill-to-Bill (55000)

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