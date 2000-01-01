С нами работают свыше
100 клиентов, каждый месяц !
Ежедневно с 8:30 до 23:00
Терминал Элегант Pro(Lcdm1000 от 15000, Lcdm2000 от 27000, Ecdm100 от 16000)
Терминал ОСМП с диспенсером (Lcdm1000 от 20000, Lcdm2000 от 32000)
Моноблок М-1 Сенсорный+Cashcode (27000), Консольный (22500)
Терминал ОСМП + NV200 SmartPayout (35000), Bill-to-Bill (55000)
Получите бесплатную консультацию за 1 минуту
Поможем определиться с выбором. Проконсультируем по работе в Вашем регионе. Попробуем предложить решение конкретной проблемы.
Собрали более 3000 терминалов для наших клиентов